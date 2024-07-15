"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Закрываем идею "Лонг МТС", которая показала слабую доходность на фоне коррекции индекса Мосбиржи с середины мая. Еще один негативный фактор - менее благоприятные ожидания наших экономистов и, вероятно, рынка по ключевой ставке ЦБ. Реестр по дивидендам "МТС" за 2023 год закрывается во вторник, 16 июля, - после этого не видим явных катализаторов роста. У нас "нейтральный" взгляд на акции "МТС" на горизонте года. Бумаги торгуются по 4,2x EV/EBITDA 2024п и 9х скорректированный P/E 2024п. Дивиденд остается ключевым аспектом для инвесторов в акции "МТС", на наш взгляд. Не видим причин для устойчивой динамики выше рынка в ближайшей перспективе, учитывая, что следующий дивиденд только через год", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.