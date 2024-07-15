Целевая цена акций ВТБ с учетом обратного сплита - 175 руб. - "БКС МИ"

Целевая цена акций ВТБ с учетом обратного сплита в формате 5000:1 составляет 175 руб. за бумагу, отмечается в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Меняем целевую цену по бумагам ВТБ с 0,035 до 175 руб. за акцию с учетом обратного сплита в формате 5000:1. Торги бумагами ВТБ с учетом новых условий возобновятся 15 июля 2024 года. Сохраняем "позитивный" взгляд. Акции ВТБ торгуются с мультипликатором P/BV24e 0,4x P/E24e 1,4x - против среднеисторического уровня 4,6х", - пишут эксперты.

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