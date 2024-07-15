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15 июля 2024 года 14:25
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Магнита до 7400 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций "Магнита" с 7800 до 7400 руб., сохранив при этом "нейтральную" оценку перспектив, сообщается на портале БКС Экспресс. "Понижаем целевую цену по акциям "Магнита" на 5%, до 7400 руб., после прохождения экс-дивидендной даты по выплатам за 2023 год. в размере 412 руб. на акцию (закрытие реестра 15 июля). Предполагаем, что бумаги скорректируются на размер дивиденда, и подтверждаем "нейтральный" взгляд с учетом избыточной доходности 6%", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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