"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Магнита до 7400 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций "Магнита" с 7800 до 7400 руб., сохранив при этом "нейтральную" оценку перспектив, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Понижаем целевую цену по акциям "Магнита" на 5%, до 7400 руб., после прохождения экс-дивидендной даты по выплатам за 2023 год. в размере 412 руб. на акцию (закрытие реестра 15 июля). Предполагаем, что бумаги скорректируются на размер дивиденда, и подтверждаем "нейтральный" взгляд с учетом избыточной доходности 6%", - пишут аналитики.

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