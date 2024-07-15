"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Duke Energy с целевой ценой $108,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 4%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Высокая дивидендная доходность и благоприятная регуляторная среда сделала акции Duke Energy фаворитами среди инвесторов в коммунальный сектор США, - отмечает эксперт. - За последние 12 месяцев котировки холдинга выросли на 13,2%, заметно обогнали отраслевой индекс и, по нашим оценкам, приблизились к справедливому значению. Мы присваиваем рейтинг "держать" акциям Duke Energy".

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг.

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