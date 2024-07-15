"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 1300 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на решение Правительства добавить "РусАгро" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет провести принудительную редомициляцию компании в Россию.

"С технической точки зрения цена старается выйти из бокового канала. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1300 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,27", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.