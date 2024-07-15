Снижение уровня обязательств по продаже экспортной выручки до 40% позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1 - Альфа-банк

Снижение Правительством РФ уровня обязательств по продаже экспортной выручки до 40% позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

"Правительство в пятницу опубликовало решение о снижении уровня обязательств по продаже экспортной выручки - изначально экспортеры были обязаны зачислять на российские счета 80% своих доходов, однако в 20-х числах июня порог был понижен до 60%, а теперь эта цифра снижена до 40%. Это означает, что продажи крупнейших экспортеров, которые в последние три месяца составляли в среднем $14 млрд в месяц, могут потенциально сократиться на $5 млрд, что позволит предотвратить избыточное укрепления курса рубля вследствие реализации санкционного пакета 12 июня и проблем с внешними платежами. Как нам кажется, такая мера позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, чего, видимо, и добиваются экономические власти", - пишут эксперты банка.

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