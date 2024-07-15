Справедливая премия к ключевой ставке по новому выпуску бондов МТС составляет около 140 б.п. - инвестбанк "Синара"

Справедливая премия к ключевой ставке ЦБ по новому выпуску 4-летних облигаций "МТС" серии 002P-06 составляет около 140 б.п., считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"МТС" планирует 16 июля открыть книгу заявок на облигации серии 002P-06 на 10 млрд руб. Срок обращения - 4 года, купонный период - 91 день. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред не более 160 б.п. Начало размещения предварительно назначено на 25 июля. В марте этого года компания уже размещала облигации с привязкой к ключевой ставке. Премия тогда была установлена на уровне 130 б. п. Сейчас выпуск торгуется по цене около 99,7% от номинала. Исходя из этого, мы считаем, что по новому выпуску справедливая премия к ключевой ставке составляет порядка 140 б.п.", - отмечает эксперт банка.

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