Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации Магнита серии БО-004P-06 - "Газпромбанк Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации "Магнита" серии БО-004P-06, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

15 июля с 11:00 до 15:00 мск эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии БО-004P-06 объемом не менее 15 млрд рублей.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ (значение, действующее на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона) - не более 1,2% годовых. Соответственно, ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,2% годовых.

"Даже если Банк России на ближайшем заседании повысит ставку, купон по облигациям все равно будет выше на 1,2%. Регулярность купонного периода позволяет использовать силу сложного процента и увеличивать потенциальную доходность к погашению. Благодаря сроку размещения бумаг можно более гибко управлять своим портфелем и планировать стратегию на относительно короткий срок", - пишут эксперты в материале.

"Магнит" - розничная сеть по торговле продуктами питания и товарами широкого потребления, производит товары под собственной торговой маркой. Один из лидеров сектора розничной торговли.

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