"Мои Инвестиции" осторожно оценивают акции АФК "Система"

"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы котировок акций акции АФК "Система", компания в текущий момент торгуется с дисконтом 47% к чистой стоимости своих публичных и непубличных активов, что в целом вблизи среднего исторического уровня, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

"Поскольку большинство публичных компаний группы уже ранее раскрыли результаты за первый квартал, консолидированные финансовые показатели АФК "Системы" за 1К24 не несут каких-то больших сюрпризов для инвесторов. В текущих условиях высоких ставок наибольший интерес представляет динамика чистого долга корпоративного центра. По итогам первого квартала этот показатель увеличился до 268,6 млрд руб. по сравнению с 247,7 млрд руб. на конец 2023 года. На наш взгляд, высокая долговая нагрузка и необходимость рефинансирования старого долга за счет более дорогих банковских кредитов и размещения облигаций по более высоким плавающим ставкам может оказывать некоторое давление на бумаги эмитента в ближайшей перспективе, - пишут эксперты в обзоре. - В то же время поступление дивидендов от "МТС" в размере около 30 млрд руб. в июле может привести к некоторому снижению чистого долга, а потенциальные IPO непубличных активов и возможное восстановление в бумагах Ozon после заметной коррекции в последнее время могут способствовать позитивной динамике акций АФК".

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