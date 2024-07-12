Возможна повышенная волатильность на рынке акций США в пятницу - Freedom Finance Global

Возможна повышенная волатильность на американском фондовом рынке в ходе предстоящей пятничной сессии, хотя баланс рисков складывается положительный на фоне позитивных данных потребительской инфляции, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Техническую коррекцию нельзя исключать, ведь индикатор RSI все еще указывает на перекупленность. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне от 5540-5640 пунктов", - отмечает эксперт.

Инвесторы в пятницу будут оценивать статистику производственной инфляции (PPI), которая должна дать дополнительные сигналы о характере ценового давления. Консенсус предполагает повышение общего и базового показателя лишь на 0,1% м/м. Особое внимание участники рынка могут уделить индексам настроений потребителей, указывает Кононов.

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