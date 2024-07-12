"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: 6588 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста стоит отнести запуск АВТ-6 - крупнейшей установки первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, устойчивость бизнеса и растущий свободный денежный поток", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании сформировали разворотную комбинацию "японских свечей" "бычье поглощение". В таких ситуациях есть возможность открытия позиций с относительно коротким "стопом". При объеме 7% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 6588 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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