Бумаги МТС могут быть интересны для получения дивидендов - "Т-Инвестиции"

Драйверов для активного роста цен акций компаний телекоммуникационного сектора на российском фондовом рынке в настоящее время не видно, однако его представители, например "МТС", могут быть интересны для получения дивидендов, считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Один из лидеров на рынке мобильных коммуникаций опубликовал отчет с финансовыми итогами первого квартала 2024 года. Продажи мобильных телефонов и аксессуаров, рекламный сегмент и банковский бизнес уверенно растут. При этом темп роста выручки незначительно замедлился. Чистая прибыль "МТС" выросла в три раза из-за продажи бизнеса в Армении и переоценки по валюте и ценным бумагам. Капитальные затраты компании увеличились на 69% год к году за счет активных инвестиций в развитие инфраструктуры и новых направлений, - отмечают эксперты в материале брокера. - Эмитент заплатит акционерам дивиденды за прошлый год - 35 рублей на акцию с доходностью около 13%. Чтобы их получить, бумаги должны быть в портфеле до конца торгового дня 15 июля. В условиях высоких процентных ставок вряд ли дивиденды станут сильным катализатором для роста цены бумаг "МТС".

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