Акции АФК "Система" остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции АФК "Система" по-прежнему остаются привлекательными для вложений, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.

"Эмитент отчитался в четверг за 1К24 по МСФО: чистая прибыль составила 1,5 млрд руб. при выручке в 273 млрд руб. (+24% г/г) и скорр. показателе OIBDA в 69,7 млрд руб. (+7% г/г). На уровне корпоративного центра чистые финансовые обязательства за отчетный квартал выросли с 248 млрд руб. до 268 млрд руб., долг распределяется между облигациями и банковскими займами в соотношении 48% и 52%; все обязательства деноминированы в рублях. Росту выручки АФК "Система" способствовали хорошие результаты компаний из ее портфеля активов, в том числе в телекоммуникациях, девелопменте и сельском хозяйстве. Представленную отчетность оцениваем нейтрально и по-прежнему считаем привлекательными бумаги компании, которые торгуются с большим дисконтом к сумме частей", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.