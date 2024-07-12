ПСБ подтверждает прогнозную цену бумаг МТС на уровне 331 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость бумаг "МТС" на уровне 331 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы оцениваем представленные финансовые результаты эмитента за первый квартал как неплохие, подтверждающие поступательное развитие экосистемы - основу инвестиционной привлекательности бумаг "МТС". Дивидендная доходность по акциям компании также интересная: согласно утвержденной в апреле дивидендной политике, в ближайшие три года дивиденды продолжат выплачиваться в размере не менее 35 рублей на акцию", - пишут эксперты в материале.

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