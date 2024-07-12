"Финам" снизил прогнозную цену акций McDonald''s до $270

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций McDonald''s Corp. до $270 за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Котировки бумаг эмитента с начала текущего года опустились на 16,6%, значительно уступив широкому рынку, который вырос почти на 18%. Падение происходит на фоне слабых результатов компании, вызванных замедлением темпов роста продаж. Краткосрочная перспектива McDonald''s остается туманной, так как у ресторатора не получается вернуть ушедших посетителей с низкими доходами в свои стены. В дальнейшем, по мере восстановления спроса, продажи ускорятся, что станет толчком для роста котировок, - пишет эксперт. - Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственным историческим мультипликаторам и форвардным мультипликаторам по аналогам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)".

McDonald''s Corp. - это международная сеть ресторанов быстрого питания, преимущественно работающая по франчайзингу. На конец 2023 года компания управляла 41,8 тыс. ресторанами более чем в 100 странах, из которых почти 40 тыс. принадлежали франчайзи.

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