Бумаги МТС справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Телеком-гигант представил финансовые и операционные данные за первый квартал 2024 года. Он демонстрирует рост финансовых показателей, однако существенное повышение чистой прибыли в указанном периоду было достигнуто путем продажи части бизнеса. Величина чистой рентабельности на уровне 12,2% не представляет собой особо яркое значение, а является скорее нормальной", - отмечают эксперты в комментарии.

Также аналитики сервиса напоминают, что в апреле была утверждена новая дивидендная политика на 2024-2026 годы, в соответствии с которой установлен целевой показатель дивидендной доходности на уровне не менее 35 рублей на одну обыкновенную акцию. Компания объявила дивиденды за 2023 год на уровне 68,6 млрд рублей (или 35 рублей на акцию) с датой закрытия реестра 16 июля 2024 года.

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