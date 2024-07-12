Явных драйверов для роста цены акций АФК "Система" пока нет - ПСБ

Явных драйверов для роста котировок акций АФК "Система" на фоне низкой дивидендной доходности и высокой долговой нагрузки в настоящее время нет, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за I квартал 2024 года. Результаты оказались ожидаемыми. Сильный рост выручки связан с сильными результатами "МТС" и Etalon. Наибольшие темпы роста выручки в первом квартале были у Cosmos Hotel Group (+68% г/г). В то же время АФК "Система" продолжает наращивать долг. За первый квартал текущего года чистый долг Корпоративного центра увеличился на 4,1%, составив 268,6 млрд руб. Совокупные финансовые обязательства всей группы на конец марта превышали 1,1 трлн рублей. Явных драйверов роста для цены акций на данный момент не наблюдается на фоне низкой дивидендной доходности и высокой долговой нагрузки", - указывают эксперты.

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