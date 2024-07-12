Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс цен производителей США в июне;

- торговый баланс России в мае;

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июль;

- квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Citigroup Inc., Bank of New York Mellon;

- на Московской бирже начнутся торги акциями "Промомед";

- акции "Магнита" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год.

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