Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться вблизи отметки 3000 пунктов в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На данный момент индексу необходимо закрепить рост четверга и остаться выше обозначенного уровня. В этом случае ждем бокового движения российского рынка до конца текущего лета, границы могут быть достаточно широкими. Спрос инвесторов на акции сохраняется, при этом впереди заседание Банка России, по итогам которого сантимент может вновь ухудшиться", - отмечает аналитик в комментарии.

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