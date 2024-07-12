Вероятно продолжение снижения цен ОФЗ-ПД в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение плавного снижения котировок ОФЗ-ПД на торгах в пятницу, идея покупки корпоративных флоатеров может оставаться актуальной весь текущий год, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Плавное сползание вниз котировок ОФЗ продолжается шестой день подряд на росте ожиданий инвесторов по повышению ключевой ставки до 18%. Данные по недельной инфляции, вышедшие накануне, подкрепляют данные ожидания (годовая инфляция на 8 июля достигла 9,25%). Считаем, что инфляционные риски в экономике находятся на высоком уровне, и повышение ставки в июле может оказаться не последним в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. При негативном сценарии дальнейшего усиления инфляции не исключаем повышения ставки до 20% до конца 2024 года, - указывает эксперт в материале ПСБ. - Учитывая данные риски, не рекомендуем накапливать длинные ОФЗ-ПД на текущем снижении котировок, а также по факту повышения ставки 26 июля. Идея покупки корпоративных флоатеров может оставаться актуальной весь текущий год".

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