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12 июля 2024 года 09:26
Вероятно продолжение снижения цен ОФЗ-ПД в пятницу - ПСБ
Вероятно продолжение плавного снижения котировок ОФЗ-ПД на торгах в пятницу, идея покупки корпоративных флоатеров может оставаться актуальной весь текущий год, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Плавное сползание вниз котировок ОФЗ продолжается шестой день подряд на росте ожиданий инвесторов по повышению ключевой ставки до 18%. Данные по недельной инфляции, вышедшие накануне, подкрепляют данные ожидания (годовая инфляция на 8 июля достигла 9,25%). Считаем, что инфляционные риски в экономике находятся на высоком уровне, и повышение ставки в июле может оказаться не последним в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики. При негативном сценарии дальнейшего усиления инфляции не исключаем повышения ставки до 20% до конца 2024 года, - указывает эксперт в материале ПСБ. - Учитывая данные риски, не рекомендуем накапливать длинные ОФЗ-ПД на текущем снижении котировок, а также по факту повышения ставки 26 июля. Идея покупки корпоративных флоатеров может оставаться актуальной весь текущий год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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