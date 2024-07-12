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12 июля 2024 года 09:13
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отрасль здравоохранения обрела особую социальную значимость в условиях пандемии коронавируса. После пандемии отношение к фармацевтике и биотеху уже не будет прежним - в мире появилось понимание сверхважности непрерывных инноваций в медицине. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в мире и неопределенности вокруг исхода будущих выборов в США актуальность вложений в сектор здравоохранения будет возрастать, тем более что многие крупные компании отрасли, входящие в рассматриваемый ETF, по-прежнему выглядят фундаментально недооцененными", - пишет эксперт. Саидова также отмечает, что к рискам вложений в рассматриваемый инструмент можно отнести потенциальные неблагоприятные изменения политики в сфере здравоохранения США. iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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