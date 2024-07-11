Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций МТС

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "МТС" на фоне нейтральной оценки финансовых результатов эмитента за первый квартал текущего года по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова.

"Результаты "эмитента за 1К24 в целом совпали с нашими и рыночными ожиданиями по показателям выручки и OIBDA. Выручка от услуг связи в России выросла на 7,9% г/г (до 112 млрд руб.), от AdTech - на 53% г/г (до 11 млрд руб.). Продажи телефонов прибавили 26% г/г (до 13 млрд руб.), а выручка от финансовых услуг - 57% г/г (до 30 млрд руб.)", - отмечает эксперт.

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