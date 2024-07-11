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11 июля 2024 года 18:37
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций МТС
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "МТС" на фоне нейтральной оценки финансовых результатов эмитента за первый квартал текущего года по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова. "Результаты "эмитента за 1К24 в целом совпали с нашими и рыночными ожиданиями по показателям выручки и OIBDA. Выручка от услуг связи в России выросла на 7,9% г/г (до 112 млрд руб.), от AdTech - на 53% г/г (до 11 млрд руб.). Продажи телефонов прибавили 26% г/г (до 13 млрд руб.), а выручка от финансовых услуг - 57% г/г (до 30 млрд руб.)", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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