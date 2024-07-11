"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ГК "Самолет"

"БКС Мир инвестиций" (БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 2К24 и 6М24 на основе управленческой отчетности. Продажи за 6М24 выросли на 75% г/г (до 170 млрд руб.), в натуральном выражении - на 42% г/г (до 780 тыс. кв. м), что коррелирует с нашим прогнозом роста на 38% в 2024 году. Сильный релиз отражает рост бизнеса и поддержку от позиционирования в наиболее устойчивом сегменте рынка (масс-маркет). В пресс-релизе также отмечается, что, несмотря на высокую динамику продаж, компания может пересмотреть годовой план по запуску новых проектов для поддержания целевой маржинальности, - отмечают эксперты. - Второе полугодие сезонно лучше первого, но мы пока не экстраполируем тренды 1П24 с учетом полного окончания льготной федеральной программы. Вместе с тем отмечаем готовность девелопера поддерживать спрос собственными программами и другие сохраняющиеся льготные госпрограммы. У нас позитивный взгляд на акции "Самолета", которые торгуются с P/E 2024п 5,3х против исторического 11,3х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.