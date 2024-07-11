ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% в июле - "Т-Инвестиции"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% годовых на заседании 26 июля 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"С одной стороны, мы видим спрос на рублевые депозиты, который несколько месяцев бьет рекорды на фоне высоких ставок, и крепкий рубль. Это совершенно нетипичный фон для неожиданных повышений ставки. С другой стороны - высокая неопределенность, в которой старые экономические модели работают плохо, и сохраняющийся "непокорный" рост кредитования и инфляционных ожиданий. Последнее требует психологически значимого повышения ставки, а не тонкой настройки, - пишет эксперт в обзоре. - Мы полагаем, что на заседании 26 июля основной опцией у Банка России будет повышение ставки на 100-200 базисных пунктов (б.п.). В пользу более широкого шага могут сыграть неопределенность в прогнозе инфляции, явный перегрев спроса, а также желание избежать необходимости пересматривать ставку еще и в сентябре. Жесткий настрой регулятора должен гарантировать возвращение инфляции к целевому значению 4% на горизонте двенадцати месяцев, но повышает риски значимого охлаждения кредитования в 2025 году".

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