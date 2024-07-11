Бумаги Etalon привлекательны для покупок - ПСБ

Бумаги Etalon в настоящее время привлекательны для инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 92 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Девелопер объявил неаудированные операционные результаты за первое полугодие. Темпы роста продаж внушительные благодаря увеличению числа сделок почти вдвое. Эмитент фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и реализует в основном проекты комфорт-, премиум- и бизнес-класса, где цены выше и растут меньшими темпами. Также есть коммерческие проекты, поэтому доля ипотеки в продажах во втором квартале 2024 года составила всего 45%, что заметно ниже, чем у других девелоперов, - пишет эксперт в материале. - Сильные операционные результаты дают все основания для неплохих финансовых показателей за 1П24. За счет более дорогого класса жилья и коммерческой недвижимости Etalon менее зависим от ипотечных реформ. Уверенный органический рост и улучшение видов на финпоказатели позволяет оценивать эмитента как инвестиционно привлекательного. В текущем году компания планирует завершить переезд в Россию, что открывает возможность для выплаты привычно хороших дивидендов".

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