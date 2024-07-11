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11 июля 2024 года 15:40
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 2000 руб
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать депозитарные расписки "РусАгро" с целью 2000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на март 2025 года, открытую в марте текущего года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "11 июля 2024 года досрочно закрываем инвестидею в связи с пересмотром модели в части рентабельности сахарного сегмента, а также роста себестоимости и расходов. На фоне ужесточения риторики Банка России в отношении ключевой ставки компания становится менее привлекательной. Ценные бумаги эмитента не упали в ходе коррекции и по состоянию на четверг торговались на уровне 1425 рублей за бумагу. Итоговая доходность за четыре месяца составила 3% без учета комиссии", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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