"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Henderson, сообщается в обзоре аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент объявил о повышении выручки на 40% г/г в июне (после роста на 22% в мае). Рост за весь 1П24 составил 30% г/г. Это предварительные данные, а детальные операционные показатели за июнь компания планирует раскрыть 29 июля. Но в целом новость подтверждает, что замедление в апреле-мае было связано с календарным фактором, и укрепляет уверенность в нашем прогнозе роста выручки в 2024 году (+28%) и в позитивном взгляде на акции Henderson, которые после недавней коррекции на рынке торгуются по 4,5x EV/EBITDA и 9x P/E 2024п", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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