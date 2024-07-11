Курс рубля может перейти в диапазон 12-12,4 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ

Курс пары юань/рубль может перейти в диапазон 12-12,4 рубля за юань в ближайшие дни ввиду текущей невысокой интенсивности продаж экспортерами, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Однако закрепиться китайской валюте в более высоком ценовом диапазоне до нормализации ситуации с трансграничными платежи, по нашему мнению, будет сложно. Уже на следующей недели вновь могут активизироваться экспортеры, которые в условиях низкой биржевой активности начнут, видимо, раньше готовиться к налоговым выплатам 29 июля", - пишет эксперт.

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