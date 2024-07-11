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11 июля 2024 года 11:33

Возможно падение индекса Мосбиржи до 2800п - инвестбанк "Синара"

Возможно падение индекса Мосбиржи до уровня 2800 пунктов до оглашения итогов июльского заседания ЦБ РФ, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Биржевой индикатор опустился в диапазон 2800-3000 пунктов, где прежде активизировались покупатели. Настроения на рынке все еще далеки от оптимистичных, а значит, до решения Банка России по ключевой ставке (26 июля 2024 года) возможна коррекция к нижней границе, прежде чем рынок отскочит на реинвестированных дивидендах", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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