Возможно падение индекса Мосбиржи до 2800п - инвестбанк "Синара"

Возможно падение индекса Мосбиржи до уровня 2800 пунктов до оглашения итогов июльского заседания ЦБ РФ, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Биржевой индикатор опустился в диапазон 2800-3000 пунктов, где прежде активизировались покупатели. Настроения на рынке все еще далеки от оптимистичных, а значит, до решения Банка России по ключевой ставке (26 июля 2024 года) возможна коррекция к нижней границе, прежде чем рынок отскочит на реинвестированных дивидендах", - отмечают эксперты в комментарии.

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