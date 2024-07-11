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11 июля 2024 года 09:16
Индекс Мосбиржи может снизиться еще на 50п в четверг - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может снизиться еще на 50 пунктов ввиду ожидаемого в четверг технического "гэпа" вниз на фоне дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индекс Мосбиржи ускорил падение в среду. Обороты на спуске сильно возросли - 131,5 млрд руб., что говорит о превалировании чистых нетто-продаж. Скорее всего, ведущую роль вновь сыграли НФО и нерезиденты, а добавили негатива факторы жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и геополитики. Менее чем за два месяца рынок скатился с вершины на 17%. На повестке четверга - большой дивгэп Сбербанка (свыше 10%). Акции имеют значительный вес в структуре бенчмарка - суммарно "обычка" и "префы" дают около 16%. Таким образом, на открытии индекс Мосбиржи чисто технически лишь на эффекте указанного эмитента может потерять еще порядка 50 пунктов. Примерная область поддержки в 2890 пунктов соответствует минимумам годичной давности, - пишет аналитик в материале. - "Боковик", тянущийся еще с осени прошлого года в размытых границах 3000-3300 пунктов, прорван вниз. По мере исчерпания навеса продажи первым логичным ориентиром восстановления индекса Мосбиржи станет возврат круглой планки 3000 пунктов. Причем на фоне сильной перепроданности рынка произойти это может достаточно быстро". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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