"Финам" повысил рейтинг расписок HeadHunter до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг расписок HeadHunter c "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 5280 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 21,2%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Когда на российском рынке продолжается коррекция, многие акции подходят к ценовым уровням, которые интересны для покупок, в том числе и HeadHunter. Мы считаем, что текущие цены являются привлекательными для среднесрочных покупок, а ближайшими драйверами роста могут стать редомициляция компании и позитивный отчет за второй квартал 2024 года, - пишет эксперт в обзоре. - При оценке справедливой стоимости опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов. Также был применен страновой дисконт в размере 15%".

Главными рисками, по мнению Степанова, выступают геополитические риски, продолжительно долгая жесткая монетарная политика ЦБ РФ, ослабление рынка труда и повышенная волатильность на фондовом рынке.

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Будучи лидером российского HR-tech с долей более 60%, эмитент активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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