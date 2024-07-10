Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг покупать" для бумаг Baidu

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 147 гонконгских долларов (HKD) и $150 за штуку для акций на Гонконгской фондовой бирже и расписок эмитента на Nasdaq соответственно, сообщается в обзоре аналитиков.

"Китай добавил Шанхай в список городов так называемого первого уровня, в которых теперь разрешено использование беспилотных роботизированных такси. Считаем новость очень позитивной и ожидаем продолжения роста котировок бумаг эмитента", - указывают эксперты.

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