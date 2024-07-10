Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР на 2 п.п. в июле - "Альфа-Капитал"

Наиболее вероятным сценарием является подъем ключевой ставки ЦБ РФ на два процентных пункта (п.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает аналитик Управляющей компании "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Представители Банка России на прошлой неделе дали достаточно однозначные сигналы на Финансовом конгрессе в отношении курса монетарной политики. Основным предметом обсуждения на июльском заседании, по словам Алексея Заботкина, будет шаг в повышении ключевой ставки на 1-2 процентных пункта. При этом прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля в сторону повышения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что инфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Последние данные по инфляции и кредитованию говорят об отклонении экономики от базового сценария развития. Основными проинфляционными факторами, по мнению регулятора, являются изменения условий внешней торговли и сохранение высоких инфляционных ожиданий. По ожиданиям регулятора, пик годовой инфляции придется на июль, - указывает эксперт в обзоре. - Наиболее вероятным сценарием, по нашему мнению, является подъем ставки на 2 п.п. Этот сценарий уже заложен в текущие цены и в случае замедления инфляции может способствовать развороту тренда на рынке. С другой стороны, риск более устойчивой инфляции и, соответственно, длительного периода повышенных ставок сохраняется".

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