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10 июля 2024 года 12:49
Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР на 2 п.п. в июле - "Альфа-Капитал"
Наиболее вероятным сценарием является подъем ключевой ставки ЦБ РФ на два процентных пункта (п.п.) по итогам заседания 26 июля 2024 года, считает аналитик Управляющей компании "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Представители Банка России на прошлой неделе дали достаточно однозначные сигналы на Финансовом конгрессе в отношении курса монетарной политики. Основным предметом обсуждения на июльском заседании, по словам Алексея Заботкина, будет шаг в повышении ключевой ставки на 1-2 процентных пункта. При этом прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля в сторону повышения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что инфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Последние данные по инфляции и кредитованию говорят об отклонении экономики от базового сценария развития. Основными проинфляционными факторами, по мнению регулятора, являются изменения условий внешней торговли и сохранение высоких инфляционных ожиданий. По ожиданиям регулятора, пик годовой инфляции придется на июль, - указывает эксперт в обзоре. - Наиболее вероятным сценарием, по нашему мнению, является подъем ставки на 2 п.п. Этот сценарий уже заложен в текущие цены и в случае замедления инфляции может способствовать развороту тренда на рынке. С другой стороны, риск более устойчивой инфляции и, соответственно, длительного периода повышенных ставок сохраняется". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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