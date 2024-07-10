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10 июля 2024 года 10:40
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Мосбиржи с прогнозной ценой 279,4 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 279,4 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне быстрого восстановления российской экономики и роста числа и активности розничных инвесторов Мосбиржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей в 2024 году, и мы ожидаем сохранения данной тенденции в среднесрочной перспективе. При этом влияние недавно объявленных против компании санкций, полагаем, будет ограниченным. Акции эмитента по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы считаем их интересными для долгосрочных покупок", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. Основные риски, по мнению Додонова, по-прежнему связаны со сложной экономической ситуацией в РФ и высокой геополитической напряженностью, что может сдерживать дальнейшее восстановление фондового рынка, продолжением усиления санкционного давления на экономику страны в целом и финансовый сектор в частности. "Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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