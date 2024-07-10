Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс потребительских цен России в июне;

- акции Сбербанка, "ФосАгро" и "Элемента" последний день торгуются с дивидендами;

- саммит НАТО.

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