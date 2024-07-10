Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торги в среду вблизи 3050п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит торговую сессию в среду вблизи уровня 3050 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В начале дня можем увидеть импульсные продажи, а потом, вполне вероятно, последует восстановление рынка. Все же многие акции фундаментально сильных компаний ощутимо просели, что делает их привлекательными для инвесторов по мере стабилизации ситуации", - отмечает аналитик в комментарии.

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