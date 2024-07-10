Торговый диапазон 11,8-12,1 руб. за юань, вероятно, сохранит свою актуальность в среду - ПСБ

Торговый диапазон для пары юань/рубль в границах 11,8-12,1 руб. за юань, вероятно, сохранит свою актуальность в среду, позиции китайской валюты остаются в руках экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Разброс внутридневных колебаний китайской валюты во вторник был небольшим. Заметное снижение волатильности на валютном рынке является следствием в первую очередь сокращения предложения со стороны экспортеров, балансирующего по-прежнему крайне слабый слабый спрос: торговые обороты в паре юань/рубль с поставкой "завтра" увеличились и достигли 6,4 млрд юаней, но остаются заметно ниже, чем привычные средние уровни предыдущих месяцев (9-10 млрд юаней в день), - пишет эксперт в обзоре. - Валютный рынок остается и, видимо, останется в ближайшее время заложником действий экспортеров. Явных предпосылок для изменения ситуации не просматривается: профицит внешней торговли и нормы валютного контроля обеспечивают устойчивые поставки валютной выручки, в то время как проблемы с проведением трансграничных платежей сохраняются и наряду с инфраструктурными рисками и переходом на внебиржевой рынок операций с токсичными валютами ограничивают спрос. Так как в первой половине месяца экспортеры не очень активны, юань может продолжить пытаться пойти выше 12 рублей. Однако ситуация на рынке достаточно хрупкая, с явным перевесом на стороне потенциального предложения валюты. И в отсутствие новых вводных вероятны всплески волатильности из-за появления навеса предложения во второй половине июля (ближе к налоговым выплатам), допускающие волны достаточно резкого укрепления рубля".

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