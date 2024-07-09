Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в среду - Freedom Finance Global

Настроения на российском фондовом рынке пока остаются негативными, индекс Мосбиржи будет двигаться в среду в диапазоне 3050-3100 пунктов, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Рынок падает в силу разных причин - от наступающих на текущей неделе дат закрытия реестра для получения дивидендов до ожиданий существенного повышения ключевой ставки Банком России 26 июля, что может снизить привлекательность фондового рынка. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время официального визита главы индийского правительства в Москву договорились, как сообщают СМИ, о заключении долгосрочного соглашения, касающегося увеличения поставок российской нефти в Индию, а также о поставках в эту страну российского газа, но конкретные сроки подписания будущего соглашения и контрактов к концу дня вторника пока не были определены. По нашему прогнозу, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3050-3100 пунктов", - пишет эксперт.

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