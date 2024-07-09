Доходности ОФЗ-ПД могут вырасти еще на 50-70 б.п. - ПСБ

Текущие доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) не в полной мере отражают вероятное повышение ключевой ставки до 18% годовых, до заседания Банка России 26 июля 2024 года и по факту принятия решения они могут вырасти еще на 50-70 базисных пунктов (б.п.), считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основным предметом дискуссии на заседании 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки (мы ждем +200 б.п.). Считаем, что текущие доходности ОФЗ-ПД (16,9% по годовым бумагам и 15,4% по 10-летним) не в полной мере отражают вероятное повышение ставки до 18%. До заседания и по факту принятия решения доходности могут вырасти еще на 50-70 б.п., - пишет аналитик в обзоре. - Высокая неопределенность сохраняется, может потребоваться дополнительное повышение ставки до конца 2024 года для охлаждения инфляции - покупка длинных ОФЗ с фиксированным купоном после июльского решения регулятора по-прежнему будет сопряжена с высоким риском".

"Считаем, что лучшей идеей на долговом рынке останутся корпоративные флоатеры с рейтингом "ААА-А" (Газпн3P10R, НорНикБ1P7, ВЭБP-37, АФБАНК1Р12, БалтЛизП11, ГТЛК 2P-03, Систем1P30), купон которых при ключевой ставке 18% будет на уровне 19-20% в зависимости от выпуска", - указывает Грицкевич.

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