Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,3 руб. за юань до конца июля - "Финам"

Пара юань/рубль до конца текущего месяца, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,8-12,3 рубля за юань, пара доллар/рубль - в диапазоне 87-91 руб./$1, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Укрепление рубля в этом году, в том числе и после прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже в середине июня, связано с влиянием денежно-кредитной политики Банка России, в меньше степени - с давлением санкций на импорт. Такое мнение на прошлой неделе высказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. С другой стороны, умеренно негативно против рубля играет фактор снижения объемов продаж экспортной выручки в начале июля. Плюс к этому мы также наблюдаем сокращение предложения китайской валюты Центробанком в счет зеркалирования операций с ФНБ", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Минфин также сообщил, что операции по покупке иностранной валюты с 5 июля по 6 августа 2024 года будут проводиться в объеме 5,4 млрд руб./день. Это означает, что нетто-объем продажи валюты снизился до 3 млрд руб./день, что будет способствовать стабилизации курса рубля в условиях пониженного спроса на валюту со стороны импортеров, указывает Потавин в обзоре.

"В текущем году на июль-август придется пик дивидендных выплат российских компаний. Ряду крупных экспортеров для этого нужно будет завести валюту в Россию и провести ее конвертацию в рубли. Этот фактор может оказать поддержку рублю во второй половине лета", - отмечает аналитик "Финама".

Курс рубля в значительной части сейчас зависит от спроса на валюту со стороны импортеров, констатирует Потавин. "На прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала проблему трансграничных расчетов ключевым вызовом для России, но не стала обсуждать конкретные схемы в публичном поле, отметив, что бизнесу приходится их быстро менять. Санкции США и угрозы вторичных санкций привели к тому, что число китайских банков, обслуживающих расчеты с РФ, резко сократилось с начала этого года. Есть проблемы с платежами и по другим странам. Для решения проблемы с выводом валюты зарубеж по сделкам в обход западных санкций Банк России даже поощряет использование криптовалюты", - отмечает он.

Текущие сильные позиции рубля в том числе связаны с проводимой жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, которая оказывает сдерживающее влияние на спрос и повышает привлекательность рубля как средства сбережений, уверен эксперт инвесткомпании.

Другой важный фактор крепкого курса российской валюты - положительная динамика платежного баланса РФ: за пять месяцев 2024 года он превысил $46 млрд (это на треть выше, чем было за первые пять месяцев в 2023 году - $34,4 млрд). "С учетом пониженных объемов импорта ждать резкого обесценения курса рубля не стоит. Но тут важно понимать, что правительству для балансировки бюджета нужен более слабый курс рубля. В этой ситуации у властей есть возможность регулировать объемы притока валюты на внутренний рынок. Напомним, что ранее уже было принято решение снизить объемы обязательных продаж валюты с 80% до 60%. Со временем иностранной валюты в страну будет приходить меньше, в то время как объемы импорта могут показать восстановление. Поэтому среднесрочно рубль может опять продемонстрировать ослабление", - предупреждает Потавин.

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