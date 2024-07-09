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09 июля 2024 года 14:56
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за июнь 2024 года. В июне был выдан рекордный объем кредитов на 763 млрд рублей, который придал импульс прибыли банка. Банк продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за шесть месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в июне при условии давления высоких ставок на маржинальность деятельности", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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