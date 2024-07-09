Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью обыкновенных бумаг на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича.

"Эмитент в июне 2024 года заработал 140 млрд руб. (+1% к июню 2023 года); за 6М24 - 769 млрд руб. (6% г/г). Операционный доход за I полугодие составил 1,66 трлн руб., что на 1% ниже 1П23 - рост ЧПД (+17% г/г) и ЧКД (+10% г/г) был компенсирован переоценкой ценных бумаг и валюты. Основной эффект на рост прибыли банка оказывает снижение объема резервирования (минус 22% г/г), которое было во многом нивелировано ростом ОРЕХ (+20% г/г), - отмечает эксперт. - Объем выдач кредитов юрлицам в июне был на 40% выше июня 2023 года; ипотеки - на 16% (рост в июне на 49% м/м за счет завершения программы льготной ипотеки). Выдачи потребкредитов: минус 15% м/м, минус 4% г/г. Вероятно, ужесточение регулирования ЦБ начало притормаживать выдачи. Повышение ключевой ставки в июле должно поддержать данный тренд. Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года. Подтверждаем наш прогноз по его прибыли в размере около 1,5 трлн руб. на 2024 год".

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