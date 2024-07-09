"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ОГК-2

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"ОГК-2" объявила о завершении размещения акций - 25,77 млрд бумаг в счет оплаты Грозненской ТЭС. Таким образом, количество акций увеличилось на 23% - до 136,2 млрд. Компания решила не платить дивиденды за 2023 год. Основной вызов для эмитента - стабилизация финансового состояния в свете окончания платежей по договорам о предоставлении мощностей (ДПМ). Грозненская ТЭС еще получает платежи по ДПМ, поэтому ее консолидация должна чуть улучшить финансовое состояние компании. У нас негативный взгляд на бумагу", - указывает эксперт.

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