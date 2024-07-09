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09 июля 2024 года 10:36

Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- выступление министра финансов США Йеллен;

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- акции "НМТП" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- саммит НАТО;

- визит премьер-министра Индии Моди в Россию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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