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09 июля 2024 года 10:01
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань до конца лета - БКС Экспресс
Курс пары юань/рубль, скорее всего, останется в "боковике" с границами 11,5-12 рублей за юань до конца текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рубль приступил к плановому восстановлению после падения с начала июля на 3%. Юань ожидаемо не прошел уровень в 12 рублей и от локального максимума потерял уже более процента. Краткосрочный потенциал вниз у инвалют еще около процента. Cреднесрочно не ожидается больших всплесков, валютные пары могут продолжать курсировать в боковике до конца лета. Например, для юаня это область с несколько размытыми границами 11,5-12 рублей, - пишет аналитик в обзоре. - Против сильного падения инвалют (аналогичного июньскому) выступают факторы снижения нормативов репатриации выручки и секвестра лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А ограждают нацвалюту от обширной девальвации валютные барьеры государства - жесткая ДКП ЦБ и объемы обязательной продажи выручки экспортеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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