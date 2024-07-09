Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань до конца лета - БКС Экспресс

Курс пары юань/рубль, скорее всего, останется в "боковике" с границами 11,5-12 рублей за юань до конца текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль приступил к плановому восстановлению после падения с начала июля на 3%. Юань ожидаемо не прошел уровень в 12 рублей и от локального максимума потерял уже более процента. Краткосрочный потенциал вниз у инвалют еще около процента. Cреднесрочно не ожидается больших всплесков, валютные пары могут продолжать курсировать в боковике до конца лета. Например, для юаня это область с несколько размытыми границами 11,5-12 рублей, - пишет аналитик в обзоре. - Против сильного падения инвалют (аналогичного июньскому) выступают факторы снижения нормативов репатриации выручки и секвестра лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А ограждают нацвалюту от обширной девальвации валютные барьеры государства - жесткая ДКП ЦБ и объемы обязательной продажи выручки экспортеров".

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