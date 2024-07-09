Давление на котировки ОФЗ пока будет сохраняться - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций пока будет сохраняться, по-прежнему стоит держать основную позицию облигационного портфеля в корпоративных флоатерах, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"В понедельник давление на котировки госбумаг ожидаемо сохранились - инвесторы продолжили отыгрывать заявление главы ЦБ РФ о повышении ставки на июльском заседании, сделанном на прошлой неделе. По итогам торгового дня доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 5 б.п. (до 15,91% годовых). Ожидаем дальнейший плавный рост доходности индекса к июньскому экстремуму (15,97%), - указывает эксперт в комментарии. - В случае повышения ключевой ставки на 200 б.п. - до 18% годовых - и ненаправленном сигнале ЦБ (наш базовый сценарий) кривая госбумаг может еще вырасти на 50-70 б.п. от текущих значений (16,82% по годовым бумагам и 15,35% по 10-летним). По-прежнему рекомендуем держать основную позицию облигационного портфеля в корпоративных флоатерах".

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