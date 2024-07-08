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08 июля 2024 года 18:33
Существуют риски ослабления рубля до 12,4-12,5 руб. за юань в июле - БКС Экспресс
Существуют риски ослабления национальной валюты до уровней 12,4-12,5 рублей за юань в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Ключевыми факторами для рубля остаются показатели внешней торговли. Импорт по-прежнему находится под давлением санкций и геополитики. Однако они способствуют сокращению и экспорта в количественном выражении. Обычно импортеры постепенно приспосабливаются к новым условиям и находят альтернативные пути поставки товаров, а также их оплаты, - пишет аналитик в обзоре. - Поэтому спрос на иностранную валюту может постепенно восстанавливаться вслед за импортом. Это окажет давление на рубль наряду с сокращением предложения валюты со стороны ЦБ и экспортеров, которым смягчили требования по обязательному возврату валютной выручки. Таким образом, в базовом сценарии на этот месяц юань способен закрепиться над уровнем 12 руб. и даже подняться в район области сильного сопротивления 12,4-12,5 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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