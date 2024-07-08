Рубль, вероятно, проведет торговую неделю в диапазоне 11,8-12,2 руб. за юань - УК "Первая"

Курс пары юань/рубль, вероятно, в основном будет находиться в диапазоне 11,8-12,2 рубля за юань на текущей неделе, поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажа валютной выручки экспортерами и жесткая монетарная политика ЦБ РФ, говорится в материале аналитиков управляющей компании "Первая".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.