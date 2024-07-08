S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5530-5600п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 5530-5600 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков нейтральный, вероятна низкая внутридневная волатильность, говорится в комментарии аналитиков Freedom Finance Global.

"S&P 500 продолжает движение в области исторических максимумов, в то время как перекупленность по индикатору RSI становится более выраженной. Ближайшее сопротивление для бенчмарка находится на психологически значимом уровне 5600 пунктов. Отметим, что за последний год при достижении круглых отметок рынок нередко переходил к развороту, поэтому "быкам" необходимо сохранять осторожность", - отмечают эксперты.

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