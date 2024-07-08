Цене акций Роснефти в 3К24 может не хватать значимых драйверов для движения вверх - "Велес Капитал"

Котировкам акций "Роснефти" в третьем квартале текущего года в целом может не хватать значимых драйверов для развития движения вверх, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения цена акций эмитента с января текущего года находится в нисходящем тренде, а в мае так и не смогла закрепиться выше психологически важной отметки в 600 руб. Во вторник бумаги исходя из текущей дивидендной доходности начнут торги у долгосрочной поддержки 535 руб., при стабилизации ниже которой возрастут риски обновления июньского минимума 524 руб. и развития падения к психологически важной отметке 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при снижении всего фондового рынка перед потенциальным ужесточением политики ЦБ РФ, а также увеличением налогов в РФ с 2025 года, - пишет эксперт в обзоре. - Некоторым позитивом для "Роснефти", впрочем, могут стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта "Восток Ойл" и сохранение ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином. В целом в 3К24 "Роснефти" при прочих равных может не хватать значимых драйверов для развития повышения котировок бумаг, а говорить об улучшении технических перспектив можно будет по мере стабилизации выше сопротивлений 581 руб., 590 руб. и 600 руб. с важным долгосрочным сопротивлением у 608 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.